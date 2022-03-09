【国会】德士和私召车司机电子职业执照今年第二季推出

（早报讯）德士和私召车司机的电子职业执照将在今年第二季推出，准司机等候电子执照的时间将从目前的约20天缩短一半，也无需再担心丢失执照。

为方便司机，私人出租车和德士司机的职业执照将显示在Singpass应用中。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时宣布上述消息。

陆路交通管理局昨天宣布，到了2030年，本地有至少一半的德士会是电动德士，远超出现有的2%。

许连碹指出，为协助司机做好准备，陆交局本月将推出更新版的职业执照课程内容，涵盖电动车和导航工具。

许连碹也说，德士和私召车载客情况已改善许多，载客趟次如今恢复到了疫情前的75%。2020年病毒阻断措施期间，仅为疫情前的25％。

她指出，至今将近5万名德士与私召车司机受惠于陆交局的冠病疫情司机援助基金（COVID-19 Driver Relief Fund）和特别援助金计划（Special Relief Fund），总援助金额超过3.9亿元。参与计划的司机可获得的援助，包括去年12月每天每车获得10元补贴，以及今年1月每天获5元补贴。

“我们预计乘客量会继续增加，也会持续紧密关注情况，若有需要我们会再次介入，支持这些司机。”