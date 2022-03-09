【国会】更具包容性设施 有利听障者失智症患者等出行

（早报讯）加强乘客服务中心的音频系统、增设育婴室、训练职员协助走失的失智症患者……这些新的公共交通导航和硬件设施，为听障者、有年幼孩童的家庭及失智症患者提供更包容的乘车体验。

交通部高级政务次长马炎庆今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，每天有超过500万人次乘搭公共交通，政府将不遗余力地打造一个具包容性的公交系统，让公交成为大家出行的首选交通工具。

为改善公交职员与听障者之间的沟通，所有新地铁站的乘客服务中心会安装听觉增强系统（Hearing Enhancement Systems），将声音清楚地传达给穿戴助听器的人，免于受背景噪音和混响干扰。汤申—东海岸线（简称汤东线）会率先使用这套系统。

现有巴士转换站若正进行翻新工程，以及建于2019及之后的转换站，都将安装这套听觉增强系统。

到了今年底，所有地铁站和巴士转换站也会增设视觉沟通工具，用象形图和文字形式表达常见的公交关键词，作为另一种沟通方式。

此外，兴建中的裕廊区域线、跨岛线，以及新的巴士转换站会提供育婴室，给哺乳期的母亲、父母和看护者私人空间照管婴孩。目前，汤东线的所有转换站，以及六成的巴士转换站都设有育婴室。

另一个陆交局专注的群体是患有失智症的乘客和他们的看护者。

到了今年底，所有公交站点（nodes）将陆续成为失智症社区友善站（Dementia Go-To Points），这包括地铁站、轻轨站、巴士转换站和综合交通中心。

目前有54个公交站点是失智症社区友善站，民众除了获取失智症相关的信息和资源，也能将走失的失智症患者带到这些站点，由受过培训的公交职员协助患者与看护者重聚。