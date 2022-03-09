【国会】易华仁：允年长和残障者免费搭公交 会加重纳税人和其他乘客负担

（早报讯）政府目前为每趟公共交通车程平均提供超过一元的补贴。若允许年长者和残障者免费乘搭公交，不仅会增加纳税人的负担，成年人的车资也会平均增加三四角钱。

交通部长易华仁今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时说，政府每年为巴士和地铁运作提供20亿元补贴，也就是每趟公交车程平均提供超过一元补贴。

此外，即便公交营运成本不断上涨，政府还是致力于确保新加坡人，尤其是年长者和残障者能够负担公交车资。在过去两轮车资检讨工作中，政府每年拨出总值2000万元的公交补助券协助弱势群体应付车资上涨带来的经济负担。

工人党议员林志蔚（盛港集选区）发言时提议让年长者和残障者免费乘搭公交。

易华仁回应时指出，截至今年1月，约97万5000名年长者和残障者持有优惠车资卡，每趟车程可享有多达55％折扣。易华仁解释，若像林志蔚提议一样，让这些乘客免费乘搭公交，每年就需要三四亿元，而这笔额外费用须由其他乘客或纳税人承担。

“按照他的算法，纳税人已经承担的20亿元补贴会增加15％至20％。若由乘客承担，成人车资会增加20％至25％，或平均增加三四角钱，这比去年的车资增幅多出11倍。”

易华仁也说，到了2030年，60岁及以上的年长者和残障者预计增加28％，至120万人。这会进一步加重纳税人和乘客的经济负担。

林志蔚过后在补充提问时澄清，有关津贴应来自交通部开支，而不是由其他乘客承担。他估计这会使交通部开支增加约3至4％。

针对这点，易华仁指出，交通部的110亿元预算包括三分之二的发展开支，该部门过去几年也因疫情措施增加运作开支，而林志蔚提议的三四亿元是非一次性的运作补贴。“这是个显著的增加。这些费用应该产生吗？这是我们应该辩论的问题。”

今年开始检讨车资调整方程式

他也强调，随着地铁网络继续扩大、上班和出行方式改变，以及老龄化人口和能源价格持续波动，我国必须采用一个可确保长期财务可持续性的车资方程式。

公共交通理事会将在今年最后一次使用现有方程式来计算车资调整幅度，理事会今年会开始检讨方程式，明年公布结果。“公交理事会将继续在公交业者面临的成本压力、公交补贴对纳税人造成的负担以及车资的承担能力之间取得微妙的平衡。”