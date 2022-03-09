【国会】实里达一带将试行 脚踏车骑士大组骑车

（早报讯）公路上的脚踏车队伍不能超过五人的新条例今年1月生效后，有骑士反映希望能大组骑车。陆路交通管理局准备展开试验计划，在星期天早晨，于实里达一带的西营路提供脚踏车专用空间，让骑士有机会大组骑车。

交通部高级政务次长马炎庆今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，当局将在日后公布详情。

他也提到，陆交局会在下来两三年，把脚踏车道网络从目前的500公里延长到800公里，到2030年增至约1300公里。这将显著提高镇内和不同市镇之间的衔接与通勤便利。

目前全岛的公交设施设有约2万7000个脚踏车停放位。马炎庆说，到2025年，地铁站会增设多3000个停放位。

当局将鼓励更多工作场所，利用活跃通勤补助金建设这类旅途终点基础设施。至今有14个工作场所获得这个补助金。

涉及活跃通勤工具的意外事故减少40％

另外，他也透露，自2019年在人行道禁用电动踏板车后，当局加强了执法行动遏制违例行为，马路以外涉及活跃通勤工具的意外事故减少了40％。

陆交局也规定，只有通过理论测试的电动踏板车和电动脚踏车骑士，才可获准在公共空间使用这些代步工具。至今有近3万1000名骑士通过了测试。

马炎庆已在今年1月从内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授接任活跃通勤咨询小组主席。

他说，小组下来的两大优先事项包括在可塑造活跃通勤环境的新趋势出现前，先掌握相关发展，例如检讨三轮和两轮货运脚踏车的使用；以及加强宣导工作，建立道路和马路的安全和优雅文化。