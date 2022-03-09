阿叔诉用餐被赶走 摊贩喊冤称没霸位

黄埔熟食中心闹霸位风波，阿叔申诉有小贩“霸位”，赶走正在用餐的他，两人当场大吵。被指霸位的摊主则怒斥对方诬陷，扬言报警。

张先生（65岁，技工）日前联系《新明日报》，指他于上周五（3月4日）晚上约7时半在上述熟食中心，买了食物来到烤鸡翅膀摊毗邻的座位用餐时，对方竟要他坐别处，两人因此互骂。

他说，对方也霸占自己摊位前的数张桌子，用作放置辣椒，造成食客不便。

“这里繁忙时段是一位难求，他还一连霸了好几个位，太不应该！我过后打算向当局投诉。”

他称之前曾听其他顾客说，这个小贩很霸道，这次终于领教到，而且对方还骂他粗口。

不过，烤鸡翅膀摊摊主沈鹏飞（38岁）受访时喊冤，指阿叔编故事诬陷他，破坏他的名誉，气得他准备报警。

他澄清，指阿叔在与他起争执前，早就用餐完毕，由于阿叔当时手握疑是消毒枪喷洒东西，他担心喷雾弄脏辣椒，才上前质问。

“我担心喷雾是酒精或其他有毒物质，若顾客吃了出事，谁来负责？他应事前通知我，让我把东西移走。而且他当时说话大声，也扬言报警，我才气得提高声量。”

“我问心无愧，我在这里已两年多，相信大家都知道我的为人，我从来不赶人，也没必要这么做。他现在是造谣污蔑我，我必须报警。”

据记者观察，当时有四名食客坐在烤鸡翅摊附近座位用餐，但没被赶走。

烤鸡翅摊主说，其档口前的桌位被当局封起，无法坐人，他才加以利用空间。

针对阿叔指责他霸占摊前桌椅，沈鹏飞强调，自己从未霸占熟食中心内的其他座位。

毗邻摊贩游先生（35岁）也出言相挺，指当时两人争执声量大，引起其他摊贩注意，他也目睹了整个过程。

他证实，烤鸡翅摊主是为了喷雾一事才与食客理论，并非赶人。

“两人吵了大概1分钟就分开了，没发生肢体冲突，也没警员前来。”

他也说，“这里不可能出现霸位情况，摊主也无权赶走食客。”