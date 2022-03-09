寻老母讨钱不果 不肖子竟锁租户

六旬无业汉啃老成性，上老母亲家讨钱花，发现她已搬走将房子出租，气得拿脚车锁锁门，逼对方给他钱才肯放人。

被告林国英（译音，60岁）昨天（3月8日）承认一项非法拘禁他人的罪名后，被判入狱四周。

根据案情，被告的老母亲住在金文泰一带的组屋，被告经常上她的家讨钱，然后拿去花掉。如果母亲不肯给他钱，他就会在门口大喊大叫。

老母亲后来搬到女儿的家住，没告诉被告，并将房间出租给其他人，包括56岁的受害男租户。

被告不知道母亲已经搬走，在去年8月20日上门找人，但是没人应门。他在8月29日早上7时40分再次上门，用脚车锁锁上铁门后，大力拍门叫里面的人出来，但还是没人理会他。

他离开后，早上9时左右又回到单位前不断按门铃。男租户终于开门，被告说他将大门上了锁，表明想和姐妹说话，要男租户打电话给她。

被告和姐妹通了电话后讨200元，姐妹说会叫男租户给他。但是，男租户说他身上只有100元。被告收了100元后解开了脚车锁，还说他隔天会再回来讨剩下的100元。

男租户要被告别再找他，说自己将工作整天不在家，要他自己找姐妹要。被告的姐妹后来将100元还给了男租户。

被告求情时说，他已经知错，也拜托了朋友帮他找工作，请求法官从轻发落。