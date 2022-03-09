【国会】心理卫生学院试行危机应对小组 现场开导图自杀者

（早报讯）心理卫生学院试行危机应对小组，若警方接到有人试图自杀的电话，团队会派人到现场开导，并在紧急情况解决后，把自杀未遂者与合适的介入和后续管理联系起来。

这项试点计划将从2020年持续至2023年，旨在给面临心理健康危机的人提供更好的支持。危机应对小组（Crisis Response Team）介于去年3月至10月之间，平均每月接到32通电话，电话一般在46秒内接通。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时说，心理健康跨部门工作小组确定了四个重点领域。

他说：“其中发现的问题在于，健康与社会服务领域之间必须为面临心理健康问题的人做出更好的协调；另一点则是增加获得心理健康服务的社区接触点。”

卫生部宣布将继续扩充社区与公共医院现有的心理健康服务。当局连同护联中心试行心理健康社区团队，主要是为12岁到25岁疑似或较可能患上心理健康问题的青年，提供多种心理健康支持服务。

另外，为了让有需要的人更易联系成瘾治疗服务，设在心理卫生学院的国立成瘾治疗服务中心（NAMS），将扩展到其他医院，包括樟宜综合医院和国立大学医院。

各个地点将有多专科团队为成瘾病患提供住院和门诊服务，樟宜综合医院和国大医院也能借此治疗患有其他并发症的成瘾者，连同其他临床专科管理病患的病情。