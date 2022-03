(早报讯)劳资政三方将成立工作小组,减少医护人员遭虐待的事件。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生今天(3月9日)在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时,宣布上述消息。

许宝琨指出,医护人员遭虐待事件近年来有所增加,从2018年的1080起上升至去年年底的约1500起,但实际数字可能更高,因为许多医护人员心肠好,没有每次都将争执升级或采取法律行动。

“不应将他们的同情心误解为接受虐待或骚扰。我们需要确保我们的医护人员在他们的工作环境中感到安全。”

卫生部将成立预防骚扰和暴力对待医护人员劳资政三方工作小组(Tripartite Workgroup for the Prevention of Abuse and Harassment of Healthcare Workers)。小组由来自卫生部、保健服务雇员联合会、公共医疗集群、社区护理伙伴与私人医疗业者的代表组成,旨在带头协调全国性的努力,在公共、私人及社区医疗领域防止医护人员遭虐待和骚扰。