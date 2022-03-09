【国会】卫生部新试点 全家能去社区站点做体检学保健

（早报讯）卫生部今年将在蔡厝港、榜鹅、三巴旺和淡滨尼试行综合家庭支持计划，把指定的健康与社会服务集中在同个屋檐下，让家庭能通过附近的一站式社区站点获得各种服务。

这些社区站点可以是靠近或在综合诊疗所、全科诊所，或社会服务机构。这项名为家庭援助站（Family Nexus）的计划旨在加强健康与社会服务的结合，为儿童和他们的家人提供更全面的支持。

家庭也能从中寻找并报名参与由社区伙伴主办的活动，包括哺乳支持服务，为儿童进行身体质量指数和发育检查、婚姻准备课程、育儿或祖父母活动，以及看护者培训。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时强调，父母在孩子的成长过程中扮演着关键角色。为了建立坚强与韧性的家庭，就必须确保家长能及时获得健康服务，才能保持身体健康来照顾孩子。

但他也了解许多家长仍面临的挑战。他说：“许多家长往往时间紧迫，还需要兼顾在家里和工作场所内扮演的多种角色。对此，我们将更好地综合服务，确保家长和孩子能同时获得支持，无须多次往返。”

另外，下来三年，卫生部将在本地另外12所综合诊疗所推广母婴服务模式，也就是同时给母亲和孩子提供健康护理服务，例如当母亲带孩子到综合诊疗所接种疫苗和进行发育检查，自己也能进行产后抑郁筛检和学习如何哺乳。

自2019年，当局在榜鹅和义顺综合诊疗所试行母婴服务模式，已惠及超过1万名母子。