【国会】卫生部三管齐下推动减盐

（早报讯）本地超过三分之一成年居民患有高血压，保健促进局将三管齐下减盐。

卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤·玛赞今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时说：“全国人口健康调查显示，2019年至2020年期间本地18至74岁新加坡居民中有超过三分之一患高血压。同2017年相比有显著的增加，也提醒新加坡人养成更好的饮食习惯的必要性。”

高血压风险与钠摄入量有关，而高血压可能增加其他心血管并发症如中风和心脏病的风险。2018年本地居民每天平均摄入3600毫克的钠，或相当于超过1.5茶匙的盐。然而世界卫生组织（WHO）建议每人每天的钠摄入量应低于2000毫克，因此本地居民的钠摄入量比建议的高出近一倍。

为此，卫生部将推出三大措施以减少本地居民的钠摄入量。

首先，食品服务业是本地钠摄入量的主要贡献者，保健促进局将通过较健康食材开发计划(Healthier Ingredient Development Scheme, HIDS），鼓励与供食品服务业者使用低钠盐来替代普通食盐。低钠盐的钠含量比等量普通食盐少30%。

保健促进局也将增加低钠盐、酱料和调味料的种类，包括与主要供应商和零售商合作扩大低钠盐的种类。保健促进局也将通过较健康食材开发计划，鼓励商家调整配方，生产钠含量较低的酱料和调味料。

除了现有的公共教育，保健促进局也将开展为期数年的全国运动，提高新加坡人的意识，教育公众如何减钠，包括在不影响食品风味的同时食用别的物质代替盐。