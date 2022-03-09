【国会】基层医疗制度重大改革 鼓励大家固定看同个全科医生

（早报讯）明年起，卫生部将逐步落实“健康SG参与计划”，鼓励每个新加坡人固定看同一名全科医生，包括做定期体检，商讨一套护理计划，以确保护理的连贯性，同时加强预防性的调养和医疗。

卫生部下来数月将与利益相关者展开咨询，制定一套基层医疗方案。一些初步点子包括：免费或支付象征性费用就能体检；若跟着同一名医生，就能使用更多保健储蓄或社保援助计划（CHAS）津贴；要是遵守护理计划，保费还能打折。

随着本地医疗体系将重心转向社区基层和预防性医疗护理，卫生部下来将大刀阔斧地推动一项累积了超过10年经验的重大改革，通过加大全科医生网络、制定护理计划、建立社区伙伴关系，以及扩大人力和资讯科技等支持架构，助新加坡人保持健康。

卫生部下来数月将针对这项名为“健康SG”（Healthier SG）的全国策略，向新加坡人、全科医生、医护人员和社区伙伴展开公众咨询，并将反馈整理成白皮书，今年下半年提呈国会，具体细节仍在制定中。

卫生部长王乙康今天（3月9日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时说：“经过10年打下基础，加上一场大流行病危机，现在是时候迈出重要的下一步了。这是刻不容缓的，因为未来10年，在冠病疫情尘埃落定后，我们必须解决建国以来医疗保健最大的挑战——人口健康的每况愈下。”

国际和本地研究显示，定期看同个医生的人一般比较健康，住院和挂急诊的次数也较少，但每五名新加坡人中，只有三人有指定医生。

根据拟议中的“健康SG参与计划”（Healthier SG Enrolment Programme），卫生部将鼓励每个新加坡人跟着同一名全科医生，每年体检至少一次，与医生讨论健康目标和制定护理计划，及早了解自己的健康风险因素，以延缓慢性疾病的发生。王乙康说，计划料从40岁以上者率先推行，因为这个年龄层可能已开始出现慢性疾病。

目前有近九成的新加坡人在住家附近的全科诊所或医院看诊，因此卫生部将根据住址划分，让人们能就近获得治疗。不过，当局仍会允许人们自行选择医生，即使这名医生执业的诊所离住家很远，或坐落在另一个医疗集群协调的区域。完成报名后，若遇到搬家等情况，在需要时还是可以作出修改。

“健康SG参与计划”将由三个医疗集群负责协调，分别是服务东部居民的新保集团（SingHealth）、西部的新加坡国立大学医学组织（NUHS），以及中北部的国立健保集团（NHG）。每个集群照顾该区域的最多150万名居民，并通过共享数据和建立团队护理，更好地支援区域内的全科医生。

全科医生也能与区域内的医院或综合诊疗所协调，照顾需求较复杂的病患。出院后，医院可将病患转介到他注册的全科医生。全科医生、专科医生或其他综合医疗保健人员，也可根据病患的护理需求共同进行护理。

王乙康说，冠病疫情深化了卫生部与全科诊所的伙伴关系，现在是把全科医生纳入这项长期全国公共卫生计划的“黄金时机”。卫生部将支持全科诊所建立远程医疗和资讯科技系统，投入更多时间为病患提供预防性保健护理。

三个医疗集群将同保健促进局、护联中心、人民协会、国家公园局和新加坡体育理事会等机构合作，为区域内的居民提供医疗保健服务和项目。卫生部也会探讨如何把合作模式扩大至私人医院。

当局也会落实必要的支持架构和政策来推动医疗体系改革，例如壮大基层和社区护理劳动队伍，扩大家庭医学和跨学科培训，改变对医疗集群的资助模式，以及让全科医生更容易获取病患的病历记录。