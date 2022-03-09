【国会】卫生部推出新试点 非冠病病患可在家康复

（早报讯）我国利用科技改善医疗服务的努力在冠病疫情期间加速，包括试点让一些非冠病病患在家康复。

通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生今天（3月9日）在国会拨款委员会卫生部开支预算时举例说，远程医疗及虚拟病房计划通过聊天机器人（chatbots），以及短信、视频或电话与病患互动，让他们不住院，而是在家康复。

普杰立指出，这些计划在初期取得的成功，促使当局研究如何在居家急症医护服务（MIC@Home）沙盒下，将它们扩展至其他住院病患和更多临床服务，将在未来公布详情。

普杰立在回应宏茂桥集选区议员黄玲玲与杨厝港区议员叶汉荣的提问时说，目前类似的科技也应用于帮助病患管理慢性病情，譬如部分综合诊疗所在科技增强医疗计划（Primary Tech-Enhanced Care，简称PTEC）下提供的居家血压监测服务。病患定期在家量血压，并通过一个有蓝牙功能的血压仪及手机应用将血压读数提交给综合诊疗所的护理团队，不必前往综合诊疗所。当局将逐步在所有综合诊疗所推行这个计划，并将这一方案扩展至糖尿病等其他慢性病。

根据卫生部提供的资料，在冠病虚拟病房计划下，冠病病患每天会通过聊天机器人或电话接到提交体温、血压等生命体征数据的提醒，迄今已帮助逾700名居家康复的冠病病患、省下了逾5000个住院日（physical bed days）。