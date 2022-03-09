亚太股市周三涨跌不一 海指回扬1.48％

（早报讯）市场继续消化地缘政治危机和美国禁止进口俄罗斯石油的决定，亚太各地股市周三（3月9日）涨跌不一。新加坡股市结束三天连跌，海峡时报指数在银行股回弹的支持下上扬了1.48％或46.52点，闭市报3195.38点，成份股多数上涨。

悉尼股市也结束三天连跌，今天回涨1.09％。但东京、香港、深圳和上海股市再跌0.30％至1.13％，东京股市今天跌至16个月低位。首尔股市今天休假。

至本地傍晚时分，美国三大股指期货皆回升，涨1.3％至1.7％。欧洲股市连跌四天后今天开盘至今大幅回弹4.56％。伦敦股市开盘至今上涨1.81％，带动股价上涨的利好消息包括保诚公司营业利润扬升16％。

辉立证券研究部主管周冠龙说：“市场买卖情况非常不稳定。随着乌克兰取消加入北约的计划并对与东部两州妥协持开放态度，这可能是解决与俄罗斯冲突的第一步。即使冲突结束，通胀率预计仍会升高。加息的压力完好无损，这有利于银行业者。”

DailyFX策略师杨燕接受《联合早报》采访时表示：“尽管欧美对俄罗斯实施的经济制裁持续升级，乌克兰危机似乎陷入僵持阶段，一些投资者或许趁机逢低买入。本地三大银行对中东的风险敞口非常小，最近股价下跌是主要是受到市场情绪的影响，对基本面冲击较小，因此率先反弹。”

她指出，中国大陆和香港股市持续下跌，主要因为挪威主权基金把李宁剔出基金投资，导致体育用品股集体大跌。另外伦敦镍期货的暴涨导致青山控股面临空头挤兑，导致内地的资源类股票大跌。

路透社报道引述百达资产管理公司（Pictet Asset Management）的策略师井岛隆志（Takatoshi Itoshima）说：“由于亚洲其他地区的市场疲软，投资者抛售日本股票。特别是欧洲的投资者，他们曾在日本股票中寻求安全庇护，但随着围绕乌克兰的紧张局势加剧，他们抛售了所持股票。”

整体本地股市交易量今天减至16亿股，交易总值减至15亿4000万元。全场上升股303只，下跌股224只。

海指成份股今天多数上涨，20只上涨，6只下跌，4只持平。银行股给予海指最大支持。星展集团控股（DBS）和大华银行（UOB）的股价今天涨幅达3.30％和3.68％，收报32.26元和29.31元。华侨银行（OCBC）也涨了1.41％，收报11.48元。银行股的交易总值都超过1亿元，星展以超过2亿元的交易总值高居榜首。

个股方面，雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）今天股价持平于1.03元。信托今早开市前宣布，它将投资约104亿日元（1亿2500万新元），收购日本的四个租赁住房房地产及首个学生宿舍项目。这项收购能将信托202１财年的形式上每合订证券派息（distribution per stapled security）提高约1.7％，平均净营运收入收益率（NOI yield）预计为约4.0％。

顶级手套（Top Glove）股价大跌6.72％至0.555元。它今天午后发布业绩，第二季净利同比暴跌97％至8750万令吉（2850万新元），第二季营收同比跌73％至14亿令吉，没有派发股息。它上半年净利2已7330万令吉，一年前同期净利为52亿令吉。