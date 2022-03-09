伪造支票骗近26万元 Bioskin总裁助理监34个月

（早报讯）美容公司Bioskin总裁的私人助理伪造支票，在四年内从总裁的两个私人银行户头骗走近26万元，被判坐牢34个月。

被告罗香婷（45岁）面对九项伪造支票罪，控方以其中四项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在2014年7月14日入职Bioskin美容院，担任总裁许淑银的私人助理。除了协助许淑银处理公司日常开销，被告也会帮助许淑银处理个人财务，因此能接触许淑银的华侨银行和汇丰银行个人账户的支票簿。

被告自2015年7月8日起平均每个月两次，偷偷伪造支票支付给自己，并将钱用于个人用途，包括支付保险费、女佣薪水，以及孩子的日常开销。

由于被告全权处理受害人的支票簿，她的罪行在2019年8月才被发现。

当月7日，华侨银行致电通知许淑银她所开具的一张支票上的签名与银行记录不符，银行将拒绝兑付这张支票。许淑银进一步查证后发现，这张支票上的收款人是被告，于是在月底找机会与被告对质。

被告原本矢口否认，许淑银亮出被告伪造支票的照片后，被告还“报小数”谎称自己只私吞15万元，直到最后才承认骗了超过20万元。

许淑银解雇被告后在9月19日报警，被告在10月14日被捕。

庭上揭露，被告在2004年曾因犯下刑事失信罪，坐牢20个月。控方表示，若非银行发现支票上的签名有异，被告极可能会继续犯案，因此促请法官严惩。