两岁男童粪便漏出尿布 女佣掌掴用衣架狠打

（早报讯）只因两岁男童的粪便漏出尿布，女佣大发雷霆反复掌掴及用毛巾和衣架狠打，将他推倒后还踢了一脚。女佣的恶行被家中的闭路电视录下，她因触犯儿童与青少年法令，昨天（3月8日）被判坐牢九个月。

来自缅甸的被告迈丹乌在受害者家中工作三年左右，主要职责除了打理家务外，还包括照顾雇主的三个年幼孩子。为保护受害者，法官谕令媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料。

根据案情，去年6月15日晚上8时18分左右，被告和三个孩子在同一个睡房里，孩子们的父母则在工作还没回家。

这时，被告坐在床上收拾衣服，受害者站在被告的后方，另两个孩子则在一起玩耍。被告闻到异味，回头查看受害者，发现他的大便漏出尿布，沾在他的手和玩具上。

被告因此勃然大怒，大声呵斥受害者“坏蛋”，更出手大力打他，导致受害者跌倒。受害者被吓得放声痛哭，被告却拿起一条毛巾抽打他，逼他自己起来去厕所。

受害者站起来后走向床边，被告认为他不听话，再次施暴，并在受害者倒地后踢他。受害者后来哭着与被告一起进厕所，被告变本加厉地用衣架打他的背。

控方在庭上播放这段闭路电视录像，男童被虐打时哭个不停，哭声凄惨。

案发三天后，受害者的父母带他到竹脚妇幼医院验伤。受害者的背部有两道分别三公分和七公分长的明显淤青，医院因此报警。

被告求情时说，自己看着受害者出生和一点点长大，平时将他视如己出。被告也对自己的行为非常懊悔，希望能向受害者和雇主道歉。