电话诈骗案中案 青年私吞赃款被判缓刑

（早报讯）电话诈骗案牵扯出案中案，77岁男子接到诈骗电话被骗走3万多元，警方根据线索查出四名涉案男子，其中一人充当钱骡借出银行户头收取5000元骗款后，却与另一名青年共谋私吞这笔钱。

不过，青年表面上同意分赃，却在暗地里把这笔钱全收入囊中，更谎称有高回报投资计划，再骗走这名钱骡另外3000元，拿去赌博。

现年20岁的拉维瓦兰面对三项控状，包括失信和抵触贪污、贩毒和严重罪案法令的罪名。

他承认其中两项控状，余项交由法官下判时一并考虑后，昨天（3月8日）被判21个月缓刑监视和须履行60个小时社区服务，以及履行宵禁和佩戴电子追踪器，母亲也得担保5000元确保他表现良好。

根据案情，警方在2020年7月28日接获通报，一名男子称77岁父亲陷入电话诈骗案。他父亲当时接到陌生人来电后，按指示提供银行卡资料和一次性密码（OTP），结果银行户头内的3万5350元被转走。

警方后来查出四名涉案男子的身份，包括马亨德拉（33岁）、科山比莱（20岁）、伊曼乃尔（19岁）和鲁弗斯（18岁）。

调查显示，马亨德拉当时让科山比莱帮忙，找人提供银行户头接收1万元骗款。

鲁弗斯从科山比莱口中得知后，答应借出银行户头收取5000元，伊曼乃尔则帮忙接收其余5000元。他们收到钱后，本该提出这笔钱交回给科山比莱，但钱到账后鲁弗斯没有如约把钱交出去，反而与被告合谋私藏这笔钱。

被告后来更决定“黑吃黑”，他先告诉鲁弗斯要在户头被冻结前，赶紧把这笔钱转移到另一个“安全”的银行户头。

鲁弗斯不疑有他，把4900元转账到被告指定的银行户头中，实际上这个户头属于被告的女友，而被告获女友授权使用该户头，他后来把其中的3000多元拿去赌博。

另外，被告也向鲁弗斯谎称他有一个高回报的投资计划，鲁弗斯信以为真，向朋友借了3000元给被告投资，实际上被告却全部拿去赌博。

法庭文件没透露其他四人是否被控上庭。