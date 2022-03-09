本地住院冠病病患增至1513人 11人病逝

（早报讯）本地今天（3月9日）新增1万7051起冠病确诊病例，住院病患时隔三天重回1500人以上的水平，需输氧或在加护病房的重症病患减至237人，再有11人病逝。

尽管我国单日新增病例已连续23天破万，不过卫生部长王乙康今天在国会表示，有良好迹象表明，这一波奥密克戎疫情已经达到顶峰，并开始放缓。

卫生部网站今晚更新的疫情数据显示，截至今天中午，共有1513名病患住院，其中187人需要输氧、50人在加护病房接受治疗。

今天新增的病例比昨天大减超过23％，其中本土病例有1万6858起，其余的193起是输入病例。

通过抗原快速检测（ART）确诊的病例有1万4695起，占总病例数的86.18％。核酸检测（PCR）呈阳的则有2356人。

每周病例传播率进一步降至0.94，连续八天低于1，这意味着社区病例增幅趋缓。1万3707人在过去一天出院或完成隔离。

我国今天再通报11名病患死于冠病并发症，累计死亡病例增至1110起。

截至昨天，有91％人口通过全国疫苗接种计划完成基本疫苗接种程序，69％注射了追加剂。

过去28天有45万1604人感染冠病，99.7％无症状或只出现轻微症状，需要输氧和进入加护病房的分别占0.2％和0.04％，病逝者占0.04％。

截至今天中午，本地确诊病例累计88万5593起。