策划帮涉案董事偷渡 男子被判监三个月

（早报讯）涉10亿骗案的公司董事黄有志被控上庭后，有传闻称他打算出高价找人帮忙潜逃出国，男子于是与另外两人策划“偷渡计划”，并联系一名认识黄有志的朋友，但后者拒绝提供黄有志的联络方式。

结果三人无法联系上黄有志，偷渡计划尚未开展就被逮捕。策划这项计划的潘冠伟（32岁）今天（3月9日）承认一项企图妨碍司法公正的控状后，被判坐牢三个月。

黄有志（34岁）是Envy Asset Management和Envy Global Trading的董事，他涉嫌从2017年10月至2021年2月期间，欺骗约958名投资者投入逾10亿元到镍（nickel）贸易投资计划。他去年3月被控后，仍继续接受警方调查，目前共面对93项控状。

案情显示，潘冠伟在去年4月听到坊间传出，“Envy老板”黄有志有意出高价找人帮忙潜逃出国。

被告为了取得一笔可观的酬劳，心生一计找上余伟忠（37岁）帮忙打听偷渡“门路”，并称后者可在事成后获得5万元至10万元酬劳。

余伟忠接着也找丁国楚（63岁）帮忙打探，后者随后掌握了偷渡路线，可以从新加坡坐船到峇淡岛，再搭船到马来西亚。

另一方面，潘冠伟则尝试通过一名认识黄有志的朋友联系黄有志。不过，这名朋友不同意这项偷渡计划，因此拒绝提供黄有志的联系方式，也没有把这项计划告诉黄有志。

三人多番尝试也无法联络上黄有志，最终被警方逮捕。庭上没揭露三人的计划如何被揭发。

律师代为求情时表示，潘冠伟最终没有实践这项计划，也未对任何人或当局造成伤害，恳请法官轻判。

不过，法官同意控方立场，并指出黄有志的案件涉及金额非常高，若潘冠伟顺利协助对方潜逃，将严重影响司法程序，因此须严惩以儆效尤。

除了企图妨碍司法公正，同伙余伟忠也面对另外三项触犯远程赌博法令的罪名，他今年1月认罪后，被判坐牢11个月和罚款2万元。另一名同伙丁国楚则料在本月30日认罪。（部分人名译音）