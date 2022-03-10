周四开市前可关注股票

（早报讯）在银行股强力回弹支持下，新加坡股市昨日结束三天连跌，海峡时报指数回升1.48％或46.52点，闭市报3195.38点。

美国周三隔夜股市也结束连续四个交易日的下跌，三个指数都上涨，但市场波动继续。道琼斯工商指数收高2%，标普500指数起2.6%，纳指收高3.6%。

下列为今早（3月10日）开市前可关注股票：

1. 大华银行（UOB）今早开市前宣布，它发行总值15亿欧元的担保债券。该担保债券将作为80亿美元的全球担保债券计划下所发行的第11个系列债券，于2025年到期，年票息率0.387％，每年派发一次。

大华银行表示，尽管市场充满挑战，它仍取得了强有力的成果，实现了15亿欧元的大额规模债券发行。这是今年本地首个担保债券，也是迄今在本地发行的最大的欧元担保债券，并获得超额认购。

大华银行现有五笔未到期的基准欧元担保债券交易，总额为42.5亿欧元。

2. 星展集团（DBS）昨天发布的2021年报显示，它去年盈利恢复增长，集团执行总裁高博德的薪酬也回到千万元水平，比冠病疫情前更高。

相比2020年的918万元，高博德去年获得的总报酬增加了439万元或48％，共得到将近1358万元报酬。

3. 顶级手套（Top Glove）昨日午后发布业绩，第二季净利同比暴跌97％至8750万令吉（约2850万新元），第二季营收同比跌73％至14亿令吉，没有派发股息。它上半年净利2亿7330万令吉，一年前同期净利为52亿令吉。

4. 目前股票暂停交易的绿科控股（ecoWise Holdings）昨日傍晚透露，马来西亚子公司收到马来亚银行的追债信，要求七天内偿还124万令吉（约40万新元）欠款。这笔欠款当中，有50万9000令吉未包括在之前公司披露的252万令吉银行欠款。如果没在期限内偿还欠款，将构成违约，而且将终止提供各种银行设施。此外，集团欠该银行另外860万令吉，将相续在3月至5月到期。

5. 祥峰科技收购企业（VTAC）和珀伽索斯亚洲（Pegasus Asia）的单位在上市45天后，如今都已分成股票和凭单各自在新交所交易。VTAC单位（1股加0.3凭单）昨日股价收报4.95元，凭单收报0.39元。珀伽索斯亚洲单位（1股加0.5凭单）昨日股票和凭单都没有成交量。