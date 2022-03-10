组屋转售价连续20个月上扬 2月29个百万组屋易手

（早报讯）本地组屋转售价连续20个月上扬，2月整体组屋转售价环比上升0.6％，同比上涨12％。上月的百万组屋交易量则比今年1月略增至29宗。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）今天（3月10日）发布的预估数据，上个月成熟市镇与非成熟市镇的组屋转售价格指数环比分别上涨0.5％和0.7％。

四房式组屋及执行共管公寓的涨幅为0.5％，五房式组屋的转售价上涨1.4％，三房式组屋的转售价则下滑0.1％。

在组屋转售交易量方面，上个月共有1904个组屋单位转手，比今年1月减少22％，同比下滑12.1％。

其中，以至少百万元转售的交易有29宗，占上月转售交易总量的1.5％，比今年1月的27宗百万组屋交易量略增两宗。

上月创下最高转售价的是达士岭摩天组屋一个五房式单位，以130万8000元成交。其次为The Peak@Toa Payoh私人组屋的五房式单位，以128万8000元转手；达士岭摩天组屋另一个五房式单位也以126万8000元成交。

非成熟市镇的最高转售价则是位于义顺第4道的公寓式单位，以103万8000元转手。其次是位于后港中的一个公寓式单位，以90万元成交；卓源路的一个双层公寓式单位则以89万8000元转手。