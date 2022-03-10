【国会】社区关怀计划以配套方式资助家庭

（早报讯）从今年第二季起，社区关怀计划将以配套方式资助家庭，这些受惠家庭的求学孩子将自动纳入教育部经济援助和学生托管费援助这两项计划，家庭无需个别提呈申请。

社会及家庭发展部将通过援助配套（bundled schemes）的方式，旨在为社区关怀计划（ComCare）受惠家庭提供更全面、方便以及更有协调的支援。

接下来，政府会逐步把援助配套扩大到更多计划，让受惠家庭自动纳入，不必另外申请。这可包括学前教育津贴、数码服务、住屋与医疗方面的援助。

社会及家庭发展部兼卫生部第二部长马善高今天(3月10日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部的开支预算时宣布这项计划。

他说：“从政策方面加强援助的同时，我们也得确保有需要的人民能取得援助。许多低收入家庭因同时兼顾不同需要，往往时间有限，我们不能让这阻碍他们寻求援助，因此致力于以更全面、方便以及有协调的方式为家庭提供援助。”

国家发展部长兼负责社会服务整合事务的李智陞在国会进一步说明时说，自2018年，ComCare受惠家庭已不必个别申请保健基金（Medifund），就读工艺教育学院和理工学院的孩子也可直接获得高等教育社区助学金。

到了今年第二季，在政府或政府辅助学校就读的孩子也能直接获得教育部经济援助，无需向学校申请。接下来，政府会陆续扩大援助配套的计划。例如：到了今年底，把符合条件的ComCare受惠者纳入社保援助计划（CHAS），让他们获取医疗和牙科津贴。简化的程序预计可惠及约3万名家庭。

社会及家庭发展部正与各机构协作简化程序并共享数据，为ComCare受惠者减少申请步骤，无需重复进行支付能力调查或提呈资料。