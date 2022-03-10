【国会】2022年是“欢庆新加坡家庭年” 公众可参与一系列活动

（早报讯）社会及家庭发展部将2022年定为“欢庆新加坡家庭年”，强调家庭对每个人和国家的重要性。公众将可参与一系列活动，包括家庭植树活动、全国家庭周等。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时说：“欢庆新加坡家庭年将呼吁新加坡人庆祝家庭在我们生活中所扮演的重要角色，鼓励大家与家人共度时光，并激发‘整体社会’对家庭的支持。”

“欢庆新加坡家庭年”由非政府组织凝聚家庭理事会主导，并与各个政府机构、企业、社区合作伙伴以及个人合作，为公众带来一系列的精彩活动。

去年，为了推动性别平等与促进女性发展，社会及家庭发展部把2021年定为“欢庆新加坡女性年”（Year of Celebrating SG Women），以回顾和欢庆女性所取得的成就，以及促进女性发展。

马善高说，今年的“欢庆新加坡家庭年”有三个主题，包括制定一个欢庆新加坡家庭计划（Celebrating SG Families Plan）、让家庭能够参与其中的庆祝活动，以及从今年起启动的一系列长期项目。

首个长期项目将会配合“欢庆新加坡家庭年”于3月12日举行的推介仪式正式启动。当局与国家公园局合作推出家庭植树活动（FamilyTrees），邀请一些新生婴孩的家庭一起种一棵“家庭树”。这个家庭植树活动将会长期推展，并不限于今年而已，往后每个新生婴孩的家庭都有机会参与。

全国家庭周（National Family Week）也将会在6月4日至12日首次举办，接下来每年的六月学校假期都会举行，为公众带来一系列的活动和促销，让家庭欢聚一堂参与其中。除了举办一个家庭嘉年华，公众也可以报名参加有关婚姻、育儿和亲子互动的研讨会。

马善高说，社会及家庭发展部在年底之前会制定欢庆新加坡家庭计划，涵盖现有的支持家庭的措施。

社会及家庭发展部会通过群策群力行动联盟（AFA）与公众和利益相关者一同探讨如何共同强化家庭。这些建议将会融入欢庆新加坡家庭计划中，并于11月举办亚洲家庭论坛正式推出。