【国会】一站式平台扩大功能 可申请社区关怀计划中短期援助

（早报讯）现有的一个一站式平台将扩大功能，有需要的人可通过这个一站式平台申请社区关怀计划的中短期援助。

从今年第二季起，援助咨询网（SupportGoWhere portal）借助全国个人资料库MyInfo，让申请者省却输入个人资料的步骤。申请者也能线上提呈证明文件，不必特地到社会服务中心（Social Service Office）提交文件，申请社区关怀计划（ComCare）援助。

社会服务中心人员之后会联系申请者，以更好地评估申请者的家庭情况与需要。申请者仍然可以到中心申请社ComCare援助。

国家发展部长兼负责社会服务整合事务的李智陞指出，援助咨询网接下来也会陆续增添其他政府部门的援助计划，方便公众通过平台查看是否符合计划的条件、申请援助，并查看申请的进展。

“我们会继续通过数码化服务为家庭提供更大的便利，与此同时让有需要的人继续能以面对面的方式寻求援助。”

社会及家庭发展部指出，援助咨询网前年设立时，集合各政府部门的冠病相关援助计划的信息，方便公众查询并申请。平台获得不错的反应，之后陆续增添各机构的社会援助计划。

公众可通过平台查阅16家机构共60多个计划的信息，不必亲自到机构或浏览不同网站。