【国会】社会服务机构可申请新资助提升能力

（早报讯）社会服务机构今年可申请一份新的资助，提高在数码和研究与评估方面的能力。

国家福利理事会将在今年推出更新版“社会服务领域策略重点”，反映新趋势和优先事项，规划社会服务领域下来五年的发展。

福理会自2017年推出的“社会服务领域策略重点”（Social Service Sector Strategic Thrusts）主要为个人，政府以及私人企业规划发展道路，从而达到“让人人都有能力，在一个具包容性与关爱的社会里有尊严地生活”的共同愿景。

为了建立社会服务领域的韧性，协助领域发展应付未来挑战的长期能力，福理会将连同社会及家庭发展部设立社会服务提升信托（Community Capability Trust），计划在未来十年资助社会服务领域高达4亿8000万元。

社会服务提升信托建在今年4月开放申请，社会服务机构也可申请。当局将定期审查战略、支助计划的设计和供资的重点领域。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高今天（3月10日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时指出：“新版的社会服务领域策略重点将提倡企业、社会服务机构，以及其他社区伙伴之间的战略性合作。更多详情将在稍后公布。”

另外，社会服务技能创前程三方工作小组（Social Service SkillsFuture Tripartite Taskforce）将续期，从今年5月至2025年4月，并且成立小组，在社会服务领域技能框架下开发新轨道，概述辅导专业的工作角色、职业道路与能力。

社会服务技能创前程三方工作小组将研究并推广最佳合作方式，以改善提供服务的方式、保留人才，并提升受雇前和继续教育的培训，解决技能差距并助员工提高技能。