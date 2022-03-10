本地股市早盘起1.34% 重回3200点以上

（早报讯）俄罗斯和乌克兰计划进行外交谈判的消息提振了市场情绪，本地股市连续两天上扬，今早（3月10日）一度上扬近2％，顺应区域股市的回弹。

新加坡海峡时报指数今早高开，并一路上扬逾50点，之后稍微回落。截至中午12时海指报3238.28点，上扬42.71点或1.34%。

早盘最高达3258.94点，最低3228.92点，成交量7亿8762万股，成交额8亿5858万元，上升股252只，下跌股145只。

今早最活跃股票为胜科海事（Sembcorp Marine)，约5300万股转手，股价持平，报0.092元。

区域股市方面，俄罗斯和乌克兰计划进行外交谈判的消息提振了市场情绪，带动主要亚洲股市上扬。日本股市起3.84％，韩国股市起2.12%。澳大利亚股市也起1.42％、香港和上海股市则分别起1.84％和2.07%。

美国股市方面，周三隔夜股市结束连续四个交易日的下跌，三个指数都上涨。道琼斯工商指数收高2%，标普500指数起2.6%，纳指收高3.6%。

景顺（Invesco）亚太区全球市场策略师赵耀庭表示，俄罗斯和乌克兰的战争可能导致通胀进一步上升的压力，进而冲击全球供应，因此它带来的市场风险依然存在，股市反弹也可能容易出现急剧逆转情况。

他说："投资者评估乌克兰冲突对通胀和美国联邦储备局举措的影响，美国股市可能继续这种波动幅度较大的状态。"

星展集团今天发布报告也提醒说，市场正在从剧烈波动中逐步调整过来，呼吁投资者保持谨慎。报告说：“地缘政治危机极其复杂，目前还没有任何解决的迹象。投资者也不能排除在欧盟峰会后，莫斯科方面会出现负面意外。”

另一方面，富瑞金融集团（Jefferies）今早发布本地银行分析报告，认为在收益率曲线趋于平缓、信贷利差上升和风险溢价提高的背景下，银行股前景看好。

富瑞金融集团分析师古哈（Krishna Guha）说：“虽然地缘政治的冲击、通货膨胀前景和信贷不断扩大，增加了银行业风险。然而，自2月中旬以来，银行股价下跌约15%，如今估值更显合理。”

他给予星展银行、华侨银行和大华银行“买入”评级，目标价分别为36元、13.1元和33.5元。