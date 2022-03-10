【国会】竞消委密切留意油价接连上涨

（早报讯）今年初以来，由于俄罗斯和乌克兰局势紧张，造成全球和本地油价持续上涨，2月24日俄罗斯和乌克兰爆发战争后，本地三家汽油零售商陆续在两天内调涨价格，另外两家维持不变。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生今早（3月10日）在国会回答议员林伟杰医生（三巴旺集选区）的口头询问时指出，尽管油价由市场机制决定，但新加坡竞争与消费者委员会正密切关注确保市场保持开放和竞争，一旦发现有违反竞争的行为，如协议涨价，竞消委会援引竞争法令调查，并坚定执法。

他说，消费者可通过消费者协会燃油零售价格比较网站“Fuel Kaki”，比较各零售商的油价和所提供的各种折扣。

此外，针对国会反对党领袖毕丹星询问，政府是否会提供额外的援助配套，给德士和私召车司机以应对油价上涨，陈诗龙指不排除推出更多援助配套，但目前会继续密切监督零售油价走势。

另一方面，议员杰乐·大卫（宏茂桥集选区）询问是否会向同样深受能源价格上涨影响的中小型企业伸援手，部长指政府关注企业特别是中小型企业，其中小商家复苏津贴可协助深受疫情打击的商家，商家也可通过临时过渡性贷款计划、中小企业营运资金贷款项目，缓解现金流问题。

陈诗龙说，由于全球天然气价格高企和波动，电费可能会继续上涨，他理解企业担忧成本会进一步攀升。

能源市场管理局之前已采取一系列措施，稳定本地能源供应，包括确保发电公司有足够的燃料储备、建立备用燃料设施及延长临时电力合约辅助计划至今年5月。

“我们也与发电公司和电力零售业者合作，为那些希望价格稳定的消费者，提供更长期的固定价格合约。”