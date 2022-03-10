【国会】全日制学前教育学额去年增至20万 明年再增1万学额

（早报讯）过去10年，本地的全日制学前教育学额翻倍，从2012年的9万个增加到2021年底约20万个，幼儿培育署计划在2023年之前再增加约1万学额。

从2023年起，政府将逐步扩大幼儿培育辅助计划（KidSTART）至全岛，涵盖24个设有社会服务中心的区，照料来自低收入家庭的6岁及以下孩子与他们的家长。扩大计划将分阶段进行，首先为新区的孕妇和新生儿家长进行家访。

随着学前教育的学额扩大，幼儿教育工作者也逐渐增加，从2018年的1万8000人增至2021年的2万3000多人。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲今天（3月10日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时指出，政府也将在下来几年进一步调低政府资助学前教育中心的收费顶限，即同小学学费加上托管费用接近的水平。

她强调：“幼儿教育的素质对孩子的发展至关重要。因此，我们让学前教育中心更易进入和负担得起的同时，也会继续提高这一领域的素质。”

政府会继续支持幼儿教育工作者和领导人的专业发展，如幼培署将推出的领导能力发展框架（Leadership Development Framework），指导中心领导在三个能力领域的全面发展，包括课程和教学、战略与行政，以及核心领导力，配合培训路线图。

幼培署将在今年4月推出幼教学习社群（Early Childhood Learning Communities），主要促进同行与彼此分享教学知识和做法，并且找出杰出的教育工作者，培养他们未来成为课程与教学领导者。