【国会】新试点帮助提早离校的工教院生发挥潜力

（早报讯）社会及家庭发展部为提早离校的工艺教育学院学生推出职业建议和导师计划（Career Advice and Mentoring Programme），为这些青年带来更多正能量，助他们发挥潜力。

试点计划自今年1月推出至今，已有14名导师和10名青年加入，目标是在下来两年内支持100名青年。

社会及家庭发展部也通过心理健康跨部门工作小组，与卫生部和其他领域的机构合作，加强本地人口的心理健康，包括制定系列计划加强家庭支持。

社会及家庭发展部也连同卫生部和教育部一起支持青年心理健康网络，自2020年2月，网络已见证20多个项目的开发和实行，助推广青年心理健康意识并提供更多平台让青年寻求帮助。

青年心理健康网络也将扩大，并且通过与整个社会的合作，助更多群组解决心理健康问题。

社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆今天（3月10日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时说：“青年的心理健康是个值得我们关注的课题。父母的辅导和支持至关重要。政府会继续与各个伙伴团体密切合作，从旁辅助有需要的家庭。”

他指出，当局将让医疗机构、学校和社区机构的服务更易获得，确保每个人都能得到适当的护理与支持。“我们也要确保这些服务能很好地整合起来，让人们更易找到所需要的心理健康帮助。”