“世界梦号”本地办公处至少六成职员被解雇

星梦邮轮的“世界梦号”本月初停运，如今本地办公处至少60%的职员已被解雇。

上个月28日晚间，星梦邮轮发出声明宣布，由于面对财务问题，从本月2日起停止运营“世界梦号”游轮。

管理星梦邮轮的云顶香港有限公司本地办事处原有100名职员，如今至少60名已被解雇。他们多数是新加坡公民与永久居民。

《海峡时报》报道，根据解雇职员的说法，公司裁退职员的行动从今年1月就开始，并且分批进行。第四轮的裁员于本周进行。

受影响的职员都会收到电邮正式通知他们已被解雇，并要求他们归还公司物品。

其中一名不愿透露姓名的解雇职员说，他在本月3日收到解雇电邮。“当我们在新闻中读到公司的情况时就已在为遭解雇做准备。在我们之前也有几批人遭解雇，所以我们知道将面临的情况。”

多数职员说，公司没有拖欠他们薪资，虽然有些表示仍未收到按工作时长计算（pro-rated）的薪资，以及未使用年假的赔偿。而全数受访职员都说没有获得任何解雇配套。

另一名同样不愿透露姓名，并在公司工作超过五年的职员则说，对于没有解雇配套感到又惊讶又失望。“我不认为公司应该这样对待奉献多年的职员。”

云顶香港有限公司与星梦邮轮都没有所属工会。

全国职工总会的职能培训中心（e2i）首席执行员说，已从今年1月底通过旅游就业中心协助受影响员工。

“e2i正为职员提供就业协调支援，包括就业指导与工作匹配服务。”