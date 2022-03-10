托男人典当金饰 妇女怕夫以为出轨报假案称失窃

（早报讯）58岁妇女为了还阿窿债，托男友人将老公的金饰典当套现，但又害怕老公误会她红杏出墙，因此制造家中遭破门行窃的假象，随之报假案，被判罚款1500元。

被告诺哈雅蒂昨日（3月9日）承认报假案，她所面对的另一项抵触放贷人法令罪，则交由法官下判时一并考量。

根据案情，去年6月14日晚上8时许，被告致电报警，称回家发现大门、窗口及铁门都开着，丈夫藏在冰箱的金项链和金戒指都不翼而飞。接着，警方到被告位于文礼道第178座组屋的住家单位展开一系列的调查，翻阅电眼、为被告及她的丈夫录口供等。

调查发现，被告在案发当天下午3时便回到家，并非她所称的晚上8时。事实是，被告把金链和金戒交给男性友人替她到当铺典当，好能套现偿还欠阿窿的钱。她的丈夫对一切都毫不知情。

警方追问下，被告于隔天凌晨3时许才坦诚，指是她将家里弄乱，制造家中被破门行窃的假象，让丈夫以为自己的金项链和金戒指被偷。

被告代表律师指，被告找男性友人代为典当金饰，担心老公以为她出轨，才选择撒谎报假案。

另外，被告没有前科，第一次触犯法律。被告当时经济出现问题，面对阿窿追债的压力，所以才想到要典当丈夫的金饰。

被告如今已悔不当初，恳求法官轻判。

主控官指出，被告的行为浪费公共资源，在报假案的七小时后才承认自己撒谎。基于时间造成的损失及可能造成的损失都不大，主控官因此建议法官判她罚款1500元。