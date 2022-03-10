【国会】政府拨款2000万元 恢复本地大型体育活动

（早报讯）政府将拨款2000万元，推出“让体育重返”（Bring Sport Back）计划，协助复办本地大型体育活动。

文化、社区及青年部长唐振辉星期四（3月10日）在国会上宣布这个计划，并说：“这一计划旨在激活新加坡体育，带领人们再次在一起从事和享受体育活动，相互交流。”

唐振辉表示，政府将会全面恢复大型群众体育活动。为此，体育理事会将会推出“Blended Events Grant-Bring Sport Back”津贴，供活动主办方申请，津贴最多可以达到5万元。

政府也将通过推出更多项目、更多团体活动的方式，加强群众体育的参与度。措施包括进一步放宽团队项目参与人数以及开放更多设施，逐步恢复至正常水准。目前全国有170个场馆允许进行5对5的团体项目。

ActiveSG也会面向全年龄段的居民推出更多联赛和赛事，项目包括田径、羽毛球和皮划艇等。ActiveSG还计划增加其培训项目的参与人数，ActiveSG目前拥有多项高素质的体育培训项目，这也是青少年运动员成长为精英运动员的重要途径。

政府还将优化邻里设施和运动空间，鼓励人们回归体育，一同参与体育运动。唐振辉说：“我们希望这些措施可以鼓励新加坡人安全地恢复体育和健身活动。”