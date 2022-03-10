【国会】居委会将添智能设备 提供电脑让居民办公温课

（早报讯）人民协会将从今年下半年起，陆续在各邻里的居民委员会和居民联系网中心增设更多智能设备，翻新后的中心也会延长开放时间，让居民每天都能到中心使用崭新的设施。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉今天（3月10日）在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时，透露这项消息。

居委会、邻里委员会和居民联系网在促进睦邻关系和丰富社区生活方面发挥重要作用，因此人协接下来会提升这些中心的设施，打造“智慧型居委会和居民联系网中心”（Smart RC/RN Centre）。

人协已从去年9月起在五个居委会和居民联系网中心试行这项计划，这些地点包括淡滨尼北第五分区、林景第五分区和大巴窑东第七分区居民联系网、卓源公园及位于景万岸—菜市的幽景居委会。

这些居委会和居民联系网中心的入口处都安装了智能操作系统，因此每天能从早上10时至晚上10时开放，比之前的开放时间长，为居民提供更多便利。住在附近的居民只需扫描百盛卡（PAssion Card）就能进入，没有百盛卡或住在其他地方的公众则须输入基本资料，再扫描网站生成的QR码。居民在进入中心的每间课室时，也要扫描百盛卡。

除了设有用来举办课程的多用途课室，中心还提供笔记本电脑让让居民用来办公或温习功课。他们能在电子服务站（e-Kiosk）预订这些课室、使用各项政府电子服务或报名由人协主办的课程。居民也能在中心的社区共享空间聚会聊天，互相联络感情。

唐振辉指出，居委会和居民联系网中心是我国社区的核心，“参与试点计划的中心可发挥更广泛的用途，也有助加强居民对社区和邻里的归属感，我们会从下半年开始将这项计划陆续扩大至更多的居委会中心。”