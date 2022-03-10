【国会】歌台和妆艺大游行入围第二次申遗项目候选名单 

（早报讯）国家文物局就第二次申遗的非物质文化遗产项目展开初步咨询，公布首10个入围候选名单的可申遗项目，其中包括歌台、妆艺大游行，以及农历新年捞鱼生。

文物局年中会启动一项公共调查，更广泛地咨询公众对10个有潜力申遗项目的看法，同时探讨其他可申遗项目。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲今天（3月10日）在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时宣布这项消息。

我国小贩文化在2020年底成功申遗，正式列入联合国教科文组织的世界非物质文化遗产名录。

文物局去年6月至今年1月举办一系列讨论会，就再次申遗的非物质文化遗产项目，咨询约170名公众的看法。提供反馈的公众包括学者、文史工作者、非物质文化遗产传承者，以及青年群体。

参与上述咨询活动的公众普遍认为，第二次申遗的项目必须能反映我国的多元文化特色，同时能引起新加坡人共鸣。

最常被提及的10个有潜力申遗的项目为（排名不分先后）：

歌台

妆艺大游行

马来传统歌谣（Dikir Barat）

农历新年捞鱼生

胡姬花培植

娘惹珠绣与刺绣

大宝森节（Thaipusam）

生育习俗（华巫印等各族群）

糕点（Kueh）的制作和共享习俗（华巫印等各族群）

传统医疗方法（华巫印等各族群）

除了继续咨询公众，文物局也会研究其他国家成功申遗的项目，以及各国对保护非物质文化遗产所做的努力，以进一步加强我国再次申遗的工作。

我国一旦确认申遗项目，文物局将着手准备申遗文件。申遗文件最迟必须在每年3月31日提呈给联合国教科文组织，申遗结果会在隔年年底公布。

国家文物局副局长（政策与社区）陈子宇受询时说，文物局希望下来的公共咨询活动能进一步提高人们对我国多元文化的认识，并且促进有关维护各个社群的非物质文化遗产重要性的对话。

“就如同我国的小贩文化成功申遗时那样，我们希望第二次申遗能激发新加坡人对我国非物质文化遗产的自豪感，同时也能让我们从另一角度向世界介绍新加坡的多元文化。”