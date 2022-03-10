银行股获趁低吸购 海指重回关键心理线之上

（早报讯）俄乌进一步会谈、昨日油价大跌以及欧美股市大涨的消息，鼓舞亚太各地股市周四（3月10日）全面回弹，东京股市大涨3.94％，首尔也劲涨2.21％。投资者趁低吸购银行及优质股，推动新加坡股市两天连涨，海峡时报指数今天进一步上扬1.42％或45.35点，闭市报3240.73点，重新回到3200点的关键心理水平以上。

香港、上海和深圳股市今天回涨1.27％、1.22％和2.12％，悉尼股市则涨1.08％。

美国隔夜股市昨日涨2％至3.60％，今天至本地傍晚时分，美国三大股指期货回跌0.39％至0.52％。油价昨日大跌超过12％之后今天回涨，今天至本地傍晚时分，WTI和布伦特原油期货分别涨3％和4.02％，每桶报111.96美元和115.61美元。欧洲和伦敦股市昨日大涨7.44％和3.25％之后，今天开盘至今回跌1.55％和0.71％。

彭博社今午报道说，俄罗斯和乌克兰的外交部长将于周四在土耳其会面，这是自战争开始以来双方举行的最高级别官员的亲自会谈。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时说：“俄罗斯和乌克兰可能妥协的消息，给全球市场带来一些希望。海指反弹，因为最近的价格调整为投资者提供了买入银行等优质股的机会。”不过，他认为市场的波动性仍然存在。

IG市场策略师叶俊荣受访时说：“在最近的严重抛售之后，市场需要喘息，任何指向某种形式的地缘政治冲突缓和的小步骤都会引起市场的欢呼。”他认为，不确定因素仍然存在，市场接下来可能观望。

外电报道指出，市场是如此的卖空，以至于在有报道表明通过外交途径解决冲突的可能性并不遥远之后，俄乌局势只是发生轻微的变化，便造成了看跌押注被大规模挤压。

分析师们警告，由于风险依然存在，股价的反弹可能容易出现急剧逆转的情况，而油价也仍然居高不下。

瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）认为，欧美股市的大涨程度颇难解释，之前的抛售确实严重，回弹也因此有相应程度，但不确定这能继续。油价方面还不能完全让人放心，希望在140至150美元范围见顶，不会去到每桶200美元。

投资者也将密切留意美国通胀数据，以揣测美国联邦储备局本月的加息行动。美国通胀率估计将进一步上扬至7.9％。

奥兹卡斯卡娅表示，最近美国收益率曲线出现了惊人的平坦化，2年期和10年期收益率之间的利差趋于平缓，暗示美国联储局即使在增长放缓的情况下仍将选择对抗通胀。因此，通胀数字若高于预期肯定会对投资者的情绪造成影响。

本地股市交易量今天减至14亿3000万股，交易总值微增至16亿1000万元。全场上升股286只，下跌股198只。

海指成份股今天多数上涨，26只上涨，4只下跌。银行股给予海指最大支持，星展集团控股（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）的股价今天涨幅达1.95％至2.22％，星展继续以超过2亿元的交易总值高居榜首。

个股方面，大华银行今天股价涨2.22％至29.96元。大华银行今早开市前宣布，它发行总值15亿欧元的担保债券。该担保债券将作为80亿美元的全球担保债券计划下所发行的第11个系列债券，于2025年到期，年票息率0.387％，每年派发一次。

星和公司（StarHub）今天股价持平于1.25元。星和公司以7080万元收购MyRepublic公司旗下MyRepublic Broadband业务50.1％股权的计划，昨日已获得资讯通信媒体发展局（IMDA）的批准。