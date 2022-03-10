【国会】成立残疾人士体育学院 发展足球皮艇等项目

（早报讯）体育活动是促进社会包容的良好方式，今年新设立的残疾人士体育学院将从本月起分阶段推出10个体育项目，预计有500名来自不同残疾团体的人士参与。

首阶段推出的体育项目包括以脑性麻痹人士为对象的足球（Cerebral Palsy Football）、让体障者进行的皮艇（Canoe）、田径和游泳项目，以及轮椅篮球和轮椅网球。

新加坡体育理事会（SportSG）还将为残疾人士体育学院（Para Sport Academy）设立一个咨询小组，针对本地残疾人运动情况与能力，以及如何加强这些项目的发展建言献策。

这个咨询小组将由社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆担任主席，成员将来自各大利益相关团体，如运动员、教练、志愿者、技术官员、运动医学专员以及企业等，确保咨询小组具有代表性。

蔡瑞隆今天（3月10日）在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时表示：“残疾人士体育学院将为有抱负的残障运动员提供一条从业余参与到高水平运动的明确发展途径。我们希望残疾人士体育学院成为一个助力平台，让更多残障运动员建立自信，发挥最大潜力。我们的目标也是培养新一代的残障运动员，代表新加坡参赛。”

体育关怀计划扩大 更多奖学金与运动机会

蔡瑞隆也宣布，将通过体育关怀（SportCares）计划，与社区联系站（ComLink）合作，为女皇镇、红山等21个市镇弱势的孩童、青年、家庭与年长者举办更多体育活动，预计最迟4月在红山正式推出名为“周六夜灯火通明”（Saturday Night Lights）以及Project Kind的旗舰项目。

体育关怀计划早在2012年8月推出，作为一股社会公益力量，为弱势群体提供接触优质体育活动的机会，并推动他们在体育以外的领域有所提升，目标是2027年，帮助住在全国300座租赁租屋的2万8000名孩童与青年。

体育关怀也将推出一项辅导计划，第一批在今年1月完成培训的15名导师将在本月与15名体育关怀计划的学员配对，帮助他们度过不同的人生阶段，预计两年内将有超过100名年轻人受惠。

体育关怀也承诺通过一笔40万元的社会创新奖学金（Social Innovation Scholarship），资助体育关怀受惠青年就读本地的工艺教育学院、理工学院或大学。

未来五年，体育关怀会将给至少180名参与计划的青年到体理会属下各机构的实习机会。

此外，多达1400名低收入背景的残障人士以及3岁至16岁人士，将有机会获得体育关怀提供的助学金，参加为期至少10周的ActiveSG学院与俱乐部活动，扩大接触面的同时打造良好生活习惯。