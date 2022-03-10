新马陆路VTL配额增加 巴士业者11日开卖额外车票

（早报讯）新马陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）每日通关人数下周一（3月14日）起增加近六成，两家指定巴士业者明天开售新增的车票，让更多家庭可以赶在下周学校假期往来马来西亚。

汉达英达（Causeway Link）副执行董事林镇芳接受《联合早报》访问时说，明天（11日）将开放3月14日至4月10日的车票，每天来回1260张。“因为不清楚两国之后会不会又有新宣布，为保险起见，我们决定先售卖一个月的车票。”

林镇芳提到，由于来回趟次增加，司机人数也将增加一两成。“以之前售票的经验来看，3月份的车票比4月份更快售完，但明天的情况如何还待观察。”

星运旅游（Transtar Travel）董事经理叶础辉受访时也说，公司正紧锣密鼓地为明天做准备。

他说，由于担心人流量太多导致售票网站宕机，因此正在开会决定明天要开始售卖哪些日期的车票，并且确保网站系统可以应付客流量。他也预计巴士和司机数量会增加约40％。

马国交通部长魏家祥今天（10日）宣布，从下周一（14日）开始，通过新马陆路VTL前往新加坡的每日通关人数将从2160人增加到3420人，也就是说，来回新马的配额从目前的4320人增至6840人。

两家指定巴士业者前天已开始卖4月中下旬的车票，并且均已售罄，因此明天会售卖因配额增加而多出来的车票。

针对这项临时宣布，叶础辉认为，这可能是因为下周是学校假期，当局考虑到有些新加坡家庭在马国有亲戚，所以决定尽快增加配额，让他们回去探亲。“这显示政府还是有人情味的。”

至于具体售票时间，两家巴士业者都建议民众查询他们的面簿页面，获取最新消息。