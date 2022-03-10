【克兰芝林地清理后续】 两裕廊集团职员被揭提供错误资料

（早报讯）克兰芝林地去年揭发被错误清理事件，警方调查发现两名裕廊集团职员向上级提供错误资料，总检察署正考虑是否将两人提控上庭。

教育部长陈振声今晚（3月10日）在国会结束前发言，交代他去年2月在国会针对克兰芝林地事件的说明含不准确之处。陈振声当时是贸工部长。

陈振声说，他当时报告裕廊集团项目经理去年1月13日发现林地被错误清理后，立即命令承包商停工，但警方的调查揭露负责的项目经理在那之前其实已经知情。

这名项目经理的直属上司同样知情，两人却向上级提供错误资料。

关于从1月13日起已停止的清理工程，裕廊集团也澄清说，所有砍伐树木的工作已经停止，但一些如清除植被等小型工程在那天之后仍继续进行。

调查也发现，部分林地在2020年12月前已在未获国家公园局批准的情况下，展开清除工作，并非如先前所说的从去年12月底开始。

针对早前指承包商并未因错误清理的林地收到报酬，陈振声也纠正说，承包商确实收到一些款项，但负责职员没有误导的意图。

这些错误资料当时被转达给贸工部，以致陈振声去年2月在国会的说明含不准确之处。

陈振声也交代了调查进程。公园局去年2月21日展开调查，经过数月后发现两名裕廊集团职员提供的资料不准确，但两人对此否认。

贪污调查局调查后证实不存在贿赂行为，事件过后交由警方调查，确保查明事实和判断是否涉及犯罪行为。警方本月初完成调查后，本周向内阁部长进行了汇报，并已将事件交给总检察署。

贸工部发声明表示非常严正看待这起事件。裕廊集团董事会将召开纪律小组，探讨是否对涉事职员采取纪律行动，集团也承诺加强土地清理和项目管理流程。