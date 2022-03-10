女权运动家辛甘新书发布会被迫换场地

（早报讯）本地女权运动家辛甘（Constance Singam）最新自传发布会原定在政府资助的“新加坡文学书展”（Singapore Literature Book Bazaar）举行，但出版社被官方告知该书内容抵触拨款条例，只好临时换场合举行。辛甘受访时感叹本地独立空间持续被收窄，出版社则希望当局检讨拨款条规，使流程更透明。

本月7至20日举行的新加坡文学书展是由新加坡出版协会举办，获得艺理会资助，活动地点旧国会大厦则由艺苑公司管理。

本地作家巴利·考尔·贾斯瓦尔（Balli Kaur Jaswal）星期三（3月9日）下午最先在其面簿揭露此事，并批评：“这个月是国际妇女月，而这就是自称为新加坡文学艺术空间的活动机构对女性的‘支持’。”

现年86岁的辛甘星期四（3月10日）早上接受电话访问时表示，她的第一反应是：“又来了。他们（政府机构）从不吸取教训、从不改变。总是有人害怕，总是有人不阅读。”

其实新书“Where I Was”是修订版，增加了作者过去十年的经历。第一版于2013年推出，辛甘当年就在旧国会大厦发布该书，因此这次“内容不过关”令她非常惊讶。

从事非政府组织运动32年，辛甘曾入选新加坡杰出妇女荣誉榜，曾任AWARE会长、新加坡妇女组织理事会主席，也曾参与组建“客工亦重”。

辛甘指出，民间团体提出政策性建议，不应该被视为对抗性行为。她著书是为了让边缘的声音被听见，“我是以一个平凡新加坡人的经验来说故事。”

担心新加坡的独立空间越来越少，辛甘提醒非政府组织工作者、作家、艺术家，在未来必须更加努力。

时代精神书屋星期三晚上在面簿解释来龙去脉：上月25日，艺理会要求阅读本书内容，3月2日主办方通知他们无法承办发布会。“后来我们得知，这本书的内容不符合艺理会与艺苑公司的拨款条例。”

据了解，出版社也不清楚到底触犯哪一条文。

担心寒蝉效应，时代精神书屋写道：“艺术与文化、知识与道德的成长，在这样的环境下无法达成。想要提出重要议题的作家与艺术家竟无法在国家资助的场合获得支持。于是我们选择挑战，检讨操控艺理会与艺苑公司的拨款条规，和条规的合理性。”

艺理会：联系出版社提供援助

艺理会星期四晚发声明指，艺理会“对该书的发布没有意见”，并强调该书2013年出版的第一版早在本地市场流通，图书馆也有收藏。

发言人说：“得知他们无法在旧国会大厦举办发布会后，艺理会联系出版社提供援助，协助寻找新场所。”

时代书屋负责人受访时说，艺理会确曾提供援助，但出版社并未接受，该社也向艺苑公司提出自费租借旧国会大厦场地，但对方仍以该书不符合艺理会拨款条例为由拒绝。

最后出版社选择将发布会安排在乌节路的表演空间10 Square举行，3月20日下午4时展开现场对谈，同时在时代书屋的面簿直播。

至星期四晚截稿时间，艺苑公司仍未回复《联合早报》提问。