PHPC诊所和综合诊疗所11日起恢复原有营业时间

（早报讯）本地奥密克戎毒株传播有趋缓迹象，早前延长营业时间的公共卫生防范诊所（PHPC）和综合诊疗所将从本月11日起恢复原有营业时间。

卫生部今天晚上（3月10日）发文告，感谢延长营业时间，以应对这一波奥密克戎疫情的基础医疗业者。

约170家公共卫生防范诊所从2月25日起延长营业时间，以分担为病患看诊的压力。一些指定的综合诊疗所在这期间也于星期六下午和星期天上午营业。

卫生部指出，恢复营业时间将让这些业者得以喘息，本地约有655家PHPC诊所将继续在平日晚上或周末营业，当中包括15家24小时诊所。

卫生部说：“公众应联系诊所查询服务的详情和营业时间，尤其是进行冠病检测或接种，在必要时也应尽可能提前预约。”

公众可上网查阅PHPC诊所和综合诊疗所的名单和营业时间。

卫生部也指出，公众如果自行进行抗原快速检测（ART）后确诊，但无症状或只有轻微症状，应自我隔离至少72小时。

如果有需要，他们可预约到快速检测中心或综合检测中心，在专人监督下进行抗原快速检测。如果出现不适的症状或是持续发烧和咳嗽，则可乘搭私人交通工具到PHPC诊所求医。

自2022年2月26日起，于周末在综合检测中心检测为阳性的公众也可要求远程医疗服务，在家由医生通过视讯面诊，必要时也会开药和送药。

检测和远程医疗的费用将由政府承担，直到3月20日。有意到综合检测中心进行检测和使用远程医疗服务的公众，可上网预约。

卫生部也再次呼吁除非遭遇紧急事故，公众不应到医院的急诊部门。到急诊部门的非紧急病患包括儿童，可能会转介至其他紧急护理诊所或基层护理诊所，以确保紧急部门的资源可优先用在需要紧急医疗护理病患身上。