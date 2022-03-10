本地住院冠病病患降至1450人 六人病逝

（早报讯）本地今天（3月10日）新增1万6165起冠病确诊病例，累计病例数突破90万人。在加护病房的病患有36人，比昨天少了14人。

卫生部网站今晚更新的疫情数据显示，截至今天中午，共有1450名病患住院，同昨天的1513人相比少了63人。

需要输氧的病患188人，比昨天增加了一人。有36人在加护病房接受治疗，这也是自2月17日以来的最低水平，当天有32人在加护病房。

今天新增的病例比昨天少了886人，其中本土病例1万5990起，其余的175起是输入病例。

通过抗原快速检测（ART）确诊的病例有1万4088起，核酸检测（PCR）呈阳的则有2077人。

每周病例传播率进一步降至0.93，连续九天低于1，这意味着社区病例增幅趋缓。此外，1万3375人在过去一天出院或完成隔离。

我国今天再通报六名病患死于冠病并发症，累计死亡病例增至1116起。

截至昨天，有91％人口通过全国疫苗接种计划完成基本疫苗接种程序，69％注射了追加剂。

过去28天有45万7051人感染冠病，99.7％无症状或只出现轻微症状，需要输氧和进入加护病房的分别占0.2％和0.04％，病逝者占0.04％。

截至今天中午，本地确诊病例累计90万1758起。