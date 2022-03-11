（早报讯）投资者趁低吸购银行及优质股，推动新加坡股市连续第二天上扬，海峡时报指数昨日（3月10日）进一步上扬1.42％或45.35点，闭市报3240.73点，重新回到3200点的关键心理水平以上。

由于美国2月份通胀上扬近8%，让市场担心美国联邦储备局会更加积极地加息，华尔街隔夜股市下滑。

纳斯达克指数跌0.95%，标普500指数跌0.43%，道琼斯工商指数跌0.34%。

本地今天（11日）值得关注的股票如下：

*新加坡交易所监管公司（SGX Regco）今早宣布将通过一系列行业研讨会，协助上市公司为气候报告要求做好准备。

这些研讨会将专注于气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，简称TCFD）提出的建议，学员对象为在公司内准备可持续发展报告的个别人士。

从今年1月1日起，所有公司都必须在财年的可持续发展报告中，以“不遵守就须解释”（comply or explain）为基础做出披露。新规则下的报告预计将于2023年首次发布。

从2023财年起，金融、农业、食品和森林产品以及能源行业的公司将须强制做出披露。从2024财年起，材料和建筑以及运输行业也须做出披露。

*新加坡厨具（Singapore Kitchen Equipment）获得会计与企业管制局（ACRA）批准，举办常年股东大会和提交常年报告书的期限，分别延后至6月29日和7月30日。公司将向该局申请，把期限进一步延后至7月31日和8月31日，以便和新交所监管公司给予的新期限一致。

*珍宝餐饮集团（Jumbo Group）的第二家特许经营海鲜餐馆已在3月3日于越南胡志明市开张营业。集团昨日宣布消息时指出，这是新加坡以外最大的珍宝海鲜餐馆。

*食品公司德蒙特（Del Monte Pacific）截至1月底2022财年第三季净利因受到较高的原材料和运输成本的影响，下滑了14%至2590万美元（约3520万新元）。营收则增加5%至6亿5940万美元，主要因为集团在美国的零售额增加和新鲜黄梨的出口。集团九个月的净利为8010万美元，增长64%。

*ESR-REIT调高收购亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust，简称ALOG）的价格后，市场人士认为尽管给予后者的溢价缺乏吸引力，但考虑到合并扩大规模后的潜在策略利益，仍建议股东投下支持票。

根据两个信托1月22日的宣布，每持有1000个ALOG单位，可获得97元现金和1772个ESR-REIT新单位。以每个新单位0.4924元的发行价和0.097元现金计算，ALOG持有人每单位可得0.97元。

这比此前收购价的现金和单位交换率（exchange ratio）分别高出2.1％和5.8％。ALOG昨天上扬1.2%，收报0.835元；ESR-REIT则维持在0.42元。