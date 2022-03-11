教师确诊冠病 幼培署允许学前教育中心更灵活调动人手

（早报讯）本地学前教育中心也有不少教师确诊感染冠病，幼儿培育署允许学前教育中心更灵活调动人手，以缓解职员因染病或请病假而造成的人手短缺问题。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高昨天（3月10日）书面答复宏茂桥集选区议员黄玲玲关于幼培署如何为受疫情影响的学前教育中心提供援助的询问时指出，奥密克戎病例激增影响社会各阶层，学前教育领域也不例外。

马善高指出，幼培署意识到教职人员中出现多起确诊病例会打乱学前教育中心的运作，因此当局已采取多项措施协助他们舒缓人手问题。

疫情初期，为了减少冠病传播风险，学前教育中心须避免交叉调派人手。如今，所有学前教育中心的教职人员已完成冠病疫苗接种，且每周必须进行定期轮流检测，中心可灵活地在不同班级之间调动人手。

他说：“在面临人手非常吃紧的情况时，例如母语教师短缺，中心可以把职员调派到其他的学前教育中心，但须遵守安全管理措施。中心也能请代课教师帮忙，这些代课教师现在也可在不同中心代课，以应付人手短缺问题。”

当学前教育中心面对多数职员缺勤的情况时，幼培署也会与业者合作，启动他们的业务持续计划，例如调整课程及允许有灵活性的师生比例。马善高也说，卫生部和幼培署已简化追踪接触者的工作程序，让中心更有能力应付冠病确诊病例。

若学前教育中心还是须要额外的人力，他们可通过幼儿培育与培训服务协会的EzMart平台找代课人手，或聘请熟悉中心运作和学生情况的前职员来代课。