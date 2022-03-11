（早报讯）美国通胀创40年新高，让市场担心美国联邦储备局会提高加息幅度，加上俄乌停火谈判未取得进展，使得投资者进退维艰，本地股市周五（3月11日）早盘陷入横摆状态。

截至周五（3月11日）中午时分，新加坡海峡时报指数微跌0.4点或0.01%，报3240.33点。早盘低点为3217.56点，高点为3243.31点。

海指成分股跌落参半，上升股12只，下跌股14只。

牛奶公司（Diary Farm）和香港置地（Hongkong Land）领跌，前者跌2.4%，报2.45美元，后者跌1.7%，报5.11美元。

城市发展（CDL）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）则领涨，前者起1.5%至7.29元，后者起1.4%至1.46元。

DailyFX策略师杨燕指出，挥之不去的地缘政治风险和令人瞠目结舌的美国通胀数据，令投资者还在思考如何做出反应，华尔街隔夜股市收盘下跌。

美国的2月份消费者价格指数上涨7.9%，是1982年以来的最高水平。若不包括波动较大的食品和能源价格，核心通胀达到6.4%，远远超过了美国联邦储备局设定的2%长期目标。

“这两个数字都符合市场预期，不过却反映了乌克兰战争之前的数据。经济师如今预料，在最近几周原油、金属和食品价格跳涨的情况下，通胀增幅将达到8%至9%。”

她指出，市场可能在为联储局接下来更快的加息步伐定价，这也使得对利率敏感的科技行业的股价遭拉低。

与此同时，她预料，乌克兰和俄罗斯之间的停火谈判未能取得进展，预料通胀将席卷全球，而这将可能会给各国央行带来挑战，因为它们将需要在通胀和经济不确定性之间取得平衡。

乌克兰外交部长库列巴形容他与俄罗斯外长的会面“难搞”，“俄罗斯似乎还有其他决策者”。杨燕认为，这表明双方达成和平协议的道路崎岖不平。

地缘政治的不确定性可能会继续推高商品价格，使得全球引发通胀浪潮。价格的飙升，尤其是食品、能源和金属的价格，可能会抑制消费者支出并挤压企业的盈利率。许多经济师已指出滞胀的风险。

大华银行经济师柳天成今早发布报告中指出，与奥密克戎变种病毒相关的因素，加上大宗商品价格飙涨，使得他将今年美国的通胀预测进一步上调至平均6%，高于之前预测的5%，而核心通胀的预估平均值上调至5.5%，高于之前估测的4.5%。

他表示，由于考虑到俄乌冲突，以及联储局主席鲍威尔最近向众议院金融服务委员会表态支持在本月中旬的货币政策会议加息25个基点，市场目前已把联储局小幅加息25个基点的可能性考虑在内。

不过，柳天成却认为，联储局将会在来临会议中宣布以50个基点的加息来展开加息周期。