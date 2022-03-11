验尸庭揭巴士紧急刹车 阿叔从座位抛飞重摔亡

六旬阿叔在巴士上跌倒受重伤丧命，验尸庭揭露巴士突然紧急刹车，原本要下车的阿叔被抛飞，从座位冲向车头，半昏迷的情况下送院，挣扎八天后逝世。

这起不幸的意外发生在去年9月8日上午11时46分左右，地点是桥北路朝往连城街路段，武吉士一带的Bugis Cube商场附近的巴士站。

验尸庭昨日（3月10日）针对死者佘国端（68岁）的死因展开研讯，调查官在庭上叙述调查报告。

调查官说，案发当天早上6时45分，佘国端如常到文庆路上段的洗肾中心洗肾。他在完成洗肾及检查后离开，乘搭新捷运175号巴士到桥北路。

坐在巴士左前方座位的佘国端，原本要在商场前的巴士站下车，岂料却因巴士紧急刹车而整个人冲向车头。

根据巴士的行车记录，一辆轿车开在巴士右边，已出示左转的信号灯，有意驶入巴士前方，再左转进入陈桂兰街。怎知，巴士却毫无放缓继续前进，直到轿车逼近后才紧急刹车。

除了佘国端外，另外一名坐在左后方座位的乘客也因此往前冲。调查官说，由于该乘客并没有留下也没有送院，因此无法确定对方的身份，也不清楚他是否有伤。

佘国端在半昏迷的状态下送院，院方为他进行紧急治疗，但他的情况却每况愈下，于去年9月16日不治。

验尸报告指佘国端因头部重伤，导致多个器官衰竭不治。

家属提多个疑问

佘国端的三个孩子及女婿出席昨日研讯，提出多个疑问。

女儿佘萬琳、她的丈夫及两个哥哥都出席昨日的研讯，佘萬琳代表提问。

佘萬琳说，根据调查报告，轿车在切入巴士车道前已经出示信号灯，为何巴士司机仍得紧急刹车？巴士当时车速多快？巴士是否刻意加速避免轿车切入巴士车道？

调查官说，巴士当时车速为每小时35到40公里。根据巴士司机的说法，他当时没有看到轿车，直到轿车几乎与巴士相撞时才看见，为了避免撞上才紧急刹车。

由于仍有需要厘清与了解的细节，验尸官给调查官时间做进一步的调查，择日续审。

记者昨天联系死者家属，对方表示还未决定是否要索偿，出庭只是了解情况。