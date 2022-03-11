第一列环线新列车从西班牙抵新

（早报讯）第一列环线新列车从西班牙抵达新加坡，另22列新列车将在日后陆续抵达。

陆路交通管理局今天（3月11日）发面簿贴文说，新地铁列车在西班牙巴塞罗那制造和组装。它们备有状态监测系统，有助营运业者监察器材的运作状态，进行预防性维修。

贴文透露，地铁列车投入服务前，一般耗时三到五年制造、组装和测试。

崭新环线列车目前在金泉车厂，完成测试后才会入役。

陆交局在2018年和2019年分别为环线添购11列和12列列车。法国制造商阿尔斯通（Alstom）获颁相关合约。所有23列车抵新后，环线车队将增加36％至87列。

随着隧道钻凿机今年初挖通最后一堵厚墙，地铁环线凿穿了一圈，成了名副其实的“环线”。环线第六阶段延长线目前已完成约一半的土木建筑工程，预计可如期在2026年投入运作。