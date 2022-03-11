【国会】英兰妮：执政党和反对党有不同征税主张

（早报讯）执政党和反对党的理念和主张都不同，这尤其显著地体现在上调消费税方面。国会领袖英兰妮总结国会两星期的辩论时，也总结两党立场，让民众能够在今年的预算案辩论尘埃落定后进行反思，并做出自己的判断。

长达10天的新财年政府财政政策和与各部门开支预算辩论，今天（3月11日）下午结束。英兰妮做总结时，也总结了人民行动党和反对党（主要是工人党）对征税的不同主张。

也是总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长的英兰妮说，政府认为我国的消费税制是公平和累进的，并不会伤害低收入群体。政府将会通过永久的消费税补助券和定心与援助配套（Assurance Package），协助他们付消费税上调的压力。

“每个人都可以做出贡献，那些拥有更多的人可以贡献更多，那些收入较少的人也可以付出，虽然数目较少，但得到的回报也会更多。”

英兰妮说，工人党对调高消费税有着不同的立场，他们认为我国向富人和大公司征更多税，并且动用更多储备金，就能够在不调高消费税的情况下填补35亿元税收缺口。

不过，政府并不同意工人党所提出的这三种主张。英兰妮指出，政府认为调整企业税还为时过早，也将会影响我国整体竞争力，增加财富税则会导致人才和财富的流失。另外，动用储备金也就意味着留给下一代的资产更少，以致下一代人须缴纳更高的税务。

朝野议员参与水平创下五年来的最高

今年为期七天的国会拨款委员会辩论中，朝野议员共提出639项修正动议（cuts）。英兰妮说，尽管许多议员因确诊感染冠病，或与冠病病例有密切接触而缺席，但参与水平还是创下五年来的最高。

英兰妮说，这个预算案在气候变化问题日益紧迫的情况下制定，就当朝野议员准备进行辩论时，世界也随着乌克兰局势发生了变化。

“在这种背景之下，我们辩论并通过了至今为止一个最可能推动变革的预算案，使新加坡踏上了成为更公平、更环保、更具包容性，以及整体上更进步的道路。”