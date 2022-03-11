3月15日起 推行五大简化安全管理措施

（早报讯）原定2月25日起落实的五大简化安全管理措施，因过去三周的冠病确诊病例激增和医疗系统承受看诊压力而延后推行，如今确定3月15日起生效。

政府抗疫跨部门工作小组在今天（3月11日）的记者会上，作出上述宣布。

卫生部长王乙康指出，目前有很好的迹象显示，这波奥密克戎疫情已达峰值并在逐渐消退，但曲线较为缓慢。他强调，医护人员的工作量仍十分繁重，以医疗系统目前的情况来看，现在还不是时候放宽安全管理措施，但可加以简化。

工作小组早前制定了“安全管理措施一至五”，通过调整社交人数、戴口罩规定、工作场所限制、安全距离，以及活动人数，把现有的各项安全管理措施化繁为简。

一、社交人数：维持在五人、每户家庭可接待的访客人数从每天最多五人，放宽至每次最多五人。

二、戴口罩：无论是室内或户外仍须戴口罩，没有改变。

三、工作场所限制：半数居家办公的员工可返回工作场所上班，允许最多五人的社交聚会。

四、安全距离：只要有戴口罩，就无须保持1米安全距离。

五、场地容量：不再按照不同活动来限制人数，而是根据场地容量决定能出席活动的人数。1000人以上的活动，活动人数只能是场地容量的50％。至于1000人及以下的活动，则可在适合的场地举行，不用分区。

王乙康说，社交人数和戴口罩等措施是推动感染的关键因素，因此将维持不变。重要的是，我国必须继续监测病毒的传播，待简化措施推行的两个星期后，才会感受到这些措施对病毒传播率的些微影响，不过到时每日确诊病例也已进一步下降。

财政部长黄循财强调，简化安全管理措施是为我国未来开放更多活动铺路。预计下来几周，一旦条件适合，医疗系统的看诊压力也减缓，就能安全地恢复更多活动。