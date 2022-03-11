3月15日起 VTL和低风险地区入境者可自行做ART

（早报讯）我国进一步简化入境检测程序，来自第一风险级别国家和地区、以及通过疫苗接种者旅游通道（VTL）入境新加坡的旅客，只须在入境24小时内自行完成抗原快速检测即可，不再须要在专人监督下完成检测。

这项新安排将从下周一（14日）深夜11时59分生效。

卫生部今天（3月11日）发文告宣布上述消息时说，新加坡在上个月22日简化了边境措施和国家及地区的风险分类，为疫苗接种者旅游做准备。过去几个星期，输入病例保持在非常低的水平，只占每日病例的约1％。这是因为很多国家已过了奥密克戎的传播峰值。.

卫生部指出，考虑到上述发展，我国将进一步调整旅游程序，把目前规定抵境抗原快速检测（ART）须在专人监督下完成，改成不受监督、可自行完成的ART。旅客完成检测后，须把检测结果提交到sync.gov.sg，才能到外活动。

第一级别风险国家和地区包括中国大陆、澳门和台湾。

目前，我国已向30个国家和地区开通VTL，包括澳大利亚、文莱、柬埔寨、加拿大、丹麦、斐济、芬兰、法国、德国、香港、印度、以色列、印度尼西亚、意大利、马来西亚、马尔代夫、荷兰、菲律宾、卡塔尔、韩国、沙特阿拉伯、西班牙、斯里兰卡、瑞典、瑞士、泰国、土耳其、阿联酋、英国和美国。与越南和希腊的VTL也定下周三（16日）启动。