正与马国商讨边境重开详情 驾车者应更新旅行证件

（早报讯）马来西亚宣布将在4月1日开放边境，贸工部长颜金勇对此表示欢迎，新马两国正在商讨详细的运作安排，敲定后将透露更多细节。

颜金勇今午（3月11日）在政府抗疫跨部门工作小组记者会上也提醒驾车人士，虽然现在还不急于做出申请，但因为就业等原因急着要通关的驾车者，应该更新必要的旅行证件，例如护照和外国车辆入境准证（Vehicle Entry Permit，简称VEP）。

考虑允许汽车、电单车及更多巴士入境

颜金勇在答复记者询问时也说，当局考虑允许汽车、电单车以及更多巴士入境，这也包括一些公司租用来运送工人往返的私人巴士。

至于是否会在4月1日开放，卫生部长王乙康说，整个行动有很多事情要解决，重新开放边境必须在两地疫情都允许的情况下才能进行，时机非常关键。“我不认为可以预定重开的日期，但这将是我们密切关注的。当疫情允许，我们就能讨论重新开放。”

曾是全球最繁忙陆路关卡的新柔长堤，在冠病疫情暴发前每天约有35万人次及5万辆各类交通工具往来，其中有不少是每日往返的打工者。

2020年3月，马国为控制疫情实施行动管制令，新柔长堤足足关闭了一年零八个月，只允许送货车辆通行。

去年11月29日，新马陆路疫苗接种者旅游通道（VTL）开通，不过旅客只能乘搭指定短程巴士往返两地，不准自驾入境。新马大士第二通道至今则尚未开放。