王乙康：每周病例传播低于1.0 过几周病例就会减半

（早报讯）卫生部长王乙康指出，目前每周病例传播率降至0.93，如果保持在这一水平，预计新增病例将在五周内减半。

王乙康今天（3月11日）在政府抗疫跨部门工作小组记者会上指出，本地近九成病例感染的是奥密克戎亚型变异毒株BA.2，有迹象显示这一波疫情正在逐步减缓。

他说：“本地疫情已在2月26日达到顶峰，七天移动平均病例达到约1万8300起，之后逐步减少，目前在1万6300起左右。截至昨天，每周病例传播率降至0.93。如果保持0.93，病例将在五周后减半。”

王乙康说，卫生部预计传播率将继续下跌，感染传染数（也称R数值）则会维持在1.0。

他也指出，公众已经意识到最重要的不是病例数量，而是有多少病患须住院或求医。目前公共医院、综合诊疗所和全科诊所仍非常忙碌，医疗人员也继续承受巨大的压力。

他说：“虽然病例在过去两周持续减少，加护病房的使用率以及需要输氧的人数都在可控范围内，但其他病房，尤其是紧急部门仍然是超负荷。其中，到公共医院急诊部门求医的病患虽然从每天3000人的最高峰降至2800人，但这仍是很高的水平。”

为此，卫生部已加强对医院的支援，包括增加公共医疗机构的人手；例如动用新加坡武装部队的职员。卫生部也召回300名在修读高级文凭的护理学生投入工作。